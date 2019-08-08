На Украине задержали подозреваемого в подготовке диверсии россиянина

Служба безопасности Украины задержала в Черкасской области гражданина России при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте. Как сообщается на сайте ведомства, он изготавливал взрывные вещества и самодельные взрывные устройства, а также проводил разведку в районе аэродрома вооруженных сил Украины.

«Во время санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли три самодельных взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки»,— говорится в сообщении. Суд арестовал россиянина, имя которого не сообщается.