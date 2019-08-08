Прибыль группы ВТБ сократилась на 23%

За шесть месяцев 2019 года чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 76,8 млрд руб., что меньше на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Чистая прибыль в первом полугодии 2019 года сократилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 76,8 млрд руб. на фоне сужения чистой процентной маржи и отрицательной динамики прочих операционных доходов»,— говорится в отчете банка.

Напомним, чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам 2018 года выросла на 48,9% по сравнению с годом ранее — до 178,8 млрд руб. В конце апреля наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2018 год только 15% чистой прибыли по МСФО.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Котировки ВТБ получили дивиденды».