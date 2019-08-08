В Смольном пообещали не сдвигать сроки завершения реконструкции путепроводов на Таллинском шоссе

Работы на стройплощадках Гореловского и Лиговского путепроводов на Таллинском шоссе должны быть возобновлены в течение августа, сроки завершения строительства переноситься не будут. Об этом в четверг, 8 августа, в рамках рабочего объезда Красносельского района заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что в настоящий момент работы в рамках реконструкции автодороги М-11 «Нарва» приостановлены из-за финансовых трудностей, которые испытывает генподрядчик ЗАО «Пилон». При этом, как отмечают в Смольном, на сегодняшний день в городе нет другой дорожно-строительной компании, которая могла бы продолжить реконструкцию. В связи с этим городские власти пообещали оказать содействие «Пилону» для возобновления работ на путепроводах.

Как планировалось ранее, Гореловский путепровод должен быть введен в строй в конце 2020 года, а Лиговский — в 2021 году.