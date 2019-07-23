Компания «Пилон» может возобновить работы на Гореловском путепроводе в августе

ЗАО «Пилон» может возобновить работы на Гореловском путепроводе в августе этого года, сообщил “Ъ-СПб” источник в Смольном. Заказчиком работ по реконструкции объекта выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры. Контракт на реконструкцию путепровода был заключен в марте 2017 года, стоимость работ составляет 889 млн рублей.

Еще в январе городской КРТИ заявлял о планируемом окончании работ к августу этого года. Но в середине марта ФНС подала банкротный иск к генподрядчику строительства ЗАО «Пилон». Иск принят к производству 15 апреля. Следующее заседание назначено на 11 сентября. Между тем, очевидцы сообщают о полной приостановке работ на Гореловском путепроводе, на объекте также нет техники.

В КРТИ “Ъ-СПб” подтвердили, что работы на объекте до сих пор не возобновлены.

«Правительство Санкт-Петербурга и ЗАО "Пилон" прикладывают максимум усилий, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Учитывая опыт работы организации и ее многолетний труд на благо города, правительством Санкт-Петербурга было принято решение пойти навстречу подрядчику и продлить срок ожидания возобновления работ на Лиговском (должен быть сдан в 2021 году — “Ъ-СПб”) и Гореловском путепроводах еще на некоторое время»,— добавили в КРТИ.

В противном случае заказчик может расторгнуть контракты, подчеркнули в Смольном, заметив, что «это нежелательный для города вариант развития событий и крайняя мера».

Яна Войцеховская