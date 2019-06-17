Открытие экопарка в Приморском районе намечено на сентябрь 2021 года

Основные работы по созданию экологического парка на пересечении Камышовой и Яхтенной улиц в Приморском районе Петербурга начнутся в августе. В настоящий момент по объекту завершаются конкурсные процедуры. Открытие парка запланировано на сентябрь 2021 года, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Согласно проекту, большую часть экопарка — 54 из 75 га — займет природная лесопарковая зона. При этом на его территории будут обустроены аллеи, дорожки, маршруты оздоровительной ходьбы и смотровая площадка с ротондой.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что инвестиции в проект создания экопарка в Приморском районе оцениваются в 1,18 млрд рублей.