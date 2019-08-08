08 августа, четверг
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Фото: Игорь Озерский / Коммерсантъ

Антон Заболотный перешел из «Зенита» в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный перешел в ФК «Сочи». Клубы достигли договоренности о переходе игрока, подробности соглашения не уточняются

Ранее “Ъ-СПб” писал, что перед началом нынешнего сезона Антон Заболотный был переведен в дублирующий состав петербургского клуба. В «Зените» не оставляли надежды уговорить игрока на переход в другую команду, однако футболист долгое время отказывался идти на понижение зарплаты.

За полтора года в «Зените» Антон Заболотный провел 44 матча, забил четыре гола и стал в составе петербургской команды чемпионом России 2019 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя