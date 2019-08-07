«Зенит» может разорвать контракт с нападающим Антоном Заболотным

Нападающий ФК «Зенит» Антон Заболотный, перед началом нынешнего сезона переведенный в дублирующий состав, может разорвать действующий контракт с клубом и перейти в «Сочи». В «Зените» не оставляют надежды уговорить игрока на переход, несмотря на то, что футболист отказывается идти на понижение зарплаты. По данным Chempionat.com, в настоящий момент стороны ведут активные переговоры. При этом рассматриваются два варианта: аренда в «Сочи» или разрыв контракта между клубом и нападающим.

Антон Заболотный перешел в «Зенит» из ФК «Тосно» в январе прошлого года за € 1,5 млн. В составе петербургского клуба он стал чемпионом России 2019 года. В минувшем сезоне 28-летний футболист сыграл за «Зенит» в общей сложности в 30 играх, забив три мяча и сделав четыре результативные передачи, однако в новом сезоне в составе не появлялся. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ФК «Сочи» из «Зенита» перешел полузащитник Кристиан Нобоа.