На Канонерском острове отремонтируют проезд к Морскому каналу

В четверг, 8 августа, в Кировском районе Петербурга начался ремонт проезда к Морскому каналу на Канонерском острове. Участок от тоннеля до Морского канала длиной 0,3 км отремонтирует АО «ПО "Возрождение"». Подрядчик проведет работы на 5,89 тыс. кв. м проезжей части и 2,1 тыс. кв. м тротуара. Стоимость работ по госконтракту составит 19,6 млн рублей, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Из-за проведения дорожных работ движение по проезду к Морскому каналу от тоннеля до Путиловской набережной будет временно ограничено с 8 по 19 августа, с 20 по 22 августа (в ночное время с 22:00 до 07:00) и с 23 по 30 августа, уточнили в КРТИ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Центральном районе Петербурга также начался ремонт Зеленого и Верхнего Лебяжьего мостов.