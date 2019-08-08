В МВД Башкирии проходит московская проверка

В МВД Башкирии начата внутренняя проверка МВД России, сообщает портал «Проуфу». По информации издания, приезд сотрудников центрального аппарата ведомства в Уфу связан с установлением причин самоубийства 23-летнего сотрудника отдела полиции №2 по Уфе Эмиля Колмакова. В ночь на 5 августа молодой человек, по предварительным данным, совершил самоубийство, въехав на своем автомобиле в фуру на улице Интернациональной. В момент ДТП он вел прямую трансляцию в социальной сети Instagram.

В МВД по Башкирии сообщали, что во время аварии Эмиль Колмаков не находился на работе, был в гражданской одежде и просто не справился с управлением. Однако на видео видно, что перед столкновением молодой человек плачет и убирает руки с руля.

По информации «Проуфу», проверку обстоятельств смерти полицейского проводит СКР, а внутренняя проверка с участием московских сотрудников должна в том числе оценить моральные качества личного состава МВД Башкирии.

В МВД Башкирии факт проверки, начатой сотрудниками центрального аппарата МВД, подтвердили, но сообщили, что она является плановой.

По итогам 2018 года Башкирия стала лидером в России по числу самоубийств среди полицейских, по версии издания «Медуза».

Ирина Самойлова