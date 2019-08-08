Количество рейсов на судне на подводных крыльях в Городец увеличится

Расписание рейсов судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» по пожеланиям нижегородцев откорректировали, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Если раньше планировалось запустить один рейс в Городец в субботу в 9:00 с обратным отправлением в 13:00, то теперь принято решение ввести дополнительные рейсы по пятницам в 17:00 (обратно в 18.15) и по понедельникам в 6:45 (обратно в 8:00). Таким образом, судном смогут воспользоваться туристы, которые запланировали поездку в Городец на выходные дни с ночевкой.

Как уточняет пресс-служба, с собой на борт пассажиры могут брать ручную кладь – не стесняющие других людей вещи общим весом не более 36 кг. Дети до пяти лет могут ездить бесплатно, если не занимают отдельного места. Для пассажиров с шести до 14 лет предусмотрен детский билет.

«Валдай 45Р» отправляется от причала №5 (за Речным вокзалом). Билеты можно приобрести перед рейсом на теплоходе или по предварительному бронированию по телефону +7-963-230-58-30.

Напомним, стоимость проезда до Городца в одну сторону составляет 400 руб., туда и обратно – 600 руб. Цена детского билета в одну сторону составляет 300 руб., в обе стороны – 500 руб.

В Макарьевский монастырь стоимость поездки для взрослых составит 600 руб., туда и обратно – 1 тыс. руб., для детей – 400 и 600 руб. соответственно.

Виктория Александрова