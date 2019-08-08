Орловская область привлечет 4,6 млрд рублей для рефинансирования своих долгов

Правительство Орловской области намерено привлечь 4,6 млрд руб. в кредитных организациях под процентную ставку не более 8,25% годовых для рефинансирования имеющихся долговых обязательств Орловской области с более высокой процентной ставкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на соответствующее постановление. Кредит привлекается для экономии расходов на обслуживание госдолга области: в настоящее время ключевая ставка Банка России снижена и установлена на уровне 7,25% годовых. Объем госдолга в результате перекредитования не увеличится, говорится в сообщении.

Отметим, госдолг региона в этом году сократился с 18,14 до 17,93 млрд руб. Область также рассчиталась с частью банковских кредитов (6,33 вместо 7,31 млрд руб. ) за счет бюджетных (6,59 вместо 5,82 млрд руб.).

Подробнее об освобождении черноземных регионов от госдолга перед банками регионов — в публикации «Бюджеты заняли у старших».

Ирина Лобанова