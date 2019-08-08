Новый вечный AMARA на Кипре Средиземноморский Кипр благодаря своему климату и расположению уже много лет является одним из излюбленных мест отдыха россиян.

Поклонники Кипра из числа наших соотечественников, особо ценящие эксклюзивный отдых и особый комфорт, внимательно следят за появлением новых отелей класса люкс.

Несколько недель назад произошло знаковое событие в туристической отрасли Кипра: открылся новый пятизвездный отель AMARA в Лимассоле.

Свое название новый отель получил в честь древнегреческого слова «амарантос», означающего «вечный». Отель, расположенный рядом с Лимассолом, входит в группу Stademos Hotels plc, в которой кроме него — пятизвездные отели Mediterranean Beach Hotel, а также Elysium в Пафосе.

Отель АМАRА Фото: Петр Алексеев

В отеле AMARA, еще не потерявшем характерный приятный запах, присущий новым, только что открывшимся объектам, всего 207 номеров. Все они обладают панорамным видом на лазурное Средиземное море. Начавшие прибывать в новый отель туристы могут выбрать для проживания различные типы номеров исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей. Каждый номер подчеркивает статус пятизвездного отеля. Среди них соединенные между собой Deluxe Bedrooms для семей, просторные Junior Suite и Deluxe Suites для одного или двух гостей, двухуровневые Duplex Roof Top, а также Seafront Bungalow с отдельным бассейном и бунгало с видом на море.

Вид с террасы номера Duplex Roof Top Фото: Петр Алексеев

Номеров Duplex Roof Top в отеле всего три. Эти двухуровневые номера предназначены только для взрослых, расположены на последнем этаже и имеют площадь 110 кв. м. С их открытых террас открывается прекрасный вид на море, а также на все рестораны отеля. На террасе находится небольшой собственный сад и маленький бассейн, а точнее, большое джакузи. Пожалуй, это лучшее место для романтического проживания.

Для любителей отдыха в стиле super-VIP, а также потенциальных гостей в лице королевских особ предназначен президентский номер, в который на лифте может попасть только его обладатель. Этот номер занимает весь фасад верхней части здания отеля и включает себя несколько спален и туалетных комнат, кабинет, огромную гостиную и впечатляющих размеров балкон с обязательным джакузи.

В эстетике Кипра

Продумывая дизайн каждого из номеров, идеологи и строители отеля стремились к тому, чтобы гости почувствовали, что такое настоящая роскошная жизнь. Внедрение самых новых технологий и течений, в том числе в дизайне и архитектуре, создало невероятный комфорт и эксклюзивность АМАRА. Начиная от ароматизированной декоративной подсветки, создающей романтическую атмосферу, заканчивая беспроводной системой управления всем помещением, теплым полом и шторами с электроприводами.

По словам г-на Кириакоса Пириллоса (Kyriakos Pirillos), исполнительного директора Stademos Hotels plc, при подборе материалов и элементов декора как самих номеров, так и всего отеля дизайнеры были вдохновлены эстетикой и культурным наследием Кипра. Действительно, все здесь хочется трогать и ко всему прикасаться. Отделка отеля белыми рифлеными панелями, использование натуральных материалов — дерева или мрамора для мебели, а также стеклянных раздвижных дверей в номерах создают особый уют и комфорт. Кроме того, хорошее настроение поддерживает негромко и ненавязчиво играющая музыка на всей территории отеля.

Одной из многочисленных достопримечательностей отеля является подсвечивающийся аквариум, составляющий часть стены центрального холла, в котором размеренно и умиротворяюще плавают большие медузы, встреча с которыми в открытом море была бы человеку, скорее всего, не очень приятна.

Ну и, как полагается отелям высочайшего класса, в АМАRА есть множество многоцелевых функциональных помещений, оснащенных самым современным оборудованием,— для проведения семинаров, конференций, банкетов и свадеб.

Гастрономический рай

Все, что связано с едой в АМАRА, поразит воображение самого искушенного туриста. На территории отеля расположено несколько ресторанов и баров. Они заслуживают особого упоминания. Первое место для гурманов — легендарный лондонский ресторан, удостоенный звезды Мишлен, Ristorante Locatelli под управлением знаменитого шеф-повара Джорджо Локателли. Ресторан большей своей частью находится на открытой террасе и радует посетителей самой изысканной итальянской кухней. По словам генерального менеджера отеля АМАRА господина Ксавье Жоли (Xavier Jolivet), сюда периодически заходит поужинать со своими коллегами президент Кипра. И судя по тому, что хоть отель и ресторан работают чуть больше месяца, а он уже был здесь не один раз, главе государства это место очень нравится.

Вид на кухню ресторана Matsuhisa Limassol Фото: Петр Алексеев

Второй ресторан, открывшийся вместе с отелем, тут же произвел фурор среди как постояльцев, так и местного населения. В AMARA заработал ресторан Matsuhisa Limassol всемирно известного шеф-повара и обладателя мишленовских звезд Нобу Мацухисы. Ресторан мгновенно стал местом паломничества местных жителей. Даже в будний день сюда практически невозможно попасть без брони, сделанной заранее. Matsuhisa каждый вечер заполнен до отказа желающими попробовать легендарные блюда Нобу и погрузиться в уникальные японско-перуанские гастрономические впечатления.

В марте этого года знаменитому на весь мир японскому шеф-повару Нобуюки Мацухисе исполнилось 70 лет. Этот легендарный человек, которого часто зовут Нобу, создал ресторанную империю, простирающуюся от Москвы до Лос-Анджелеса. Часто кулинарный стиль Нобу описывают как «авторскую японскую кухню с перуанскими нотками». В ресторанную империю Нобу Мацухисы входят более 40 заведений по всему свету. Он и его партнеры владеют ресторанами Matsuhisa в Аспене, Афинах, на Миконосе и в Беверли-Хиллз, их можно встретить в Гонконге, Дубае, Мексике, ЮАР, Катаре и России.

Знаменитое филе трески от Нобуюки Мацухисе Фото: Петр Алексеев

Среди партнеров ресторанов под вывеской Nobu у самого влиятельного японского шеф-повара актер Роберт Де Ниро, а также рестораторы Дрю Нипорент и Меир Тепер — и многие другие знаменитости.

Кроме этих двух ресторанов, в отеле есть еще немало мест, где можно хорошо «посидеть» — одному, вдвоем или в большой компании. Бар в лобби отеля, где можно выпить прекрасный свежесваренный кофе, предлагает разнообразную выпечку. Обязательный бар у бассейна (Pool Bar) имеет в меню все виды напитков, коктейли и мороженое. Вблизи итальянского Locatelli расположен основной бар, где гости обычно проводят время за коктейлями до или после ужина.

Rooftop Bar на крыше отеля АМАRА Фото: Петр Алексеев

Настоящей и эксклюзивной жемчужиной отеля является бар на крыше (Rooftop Bar), который, по словам господина Ксавье Жоли (Xavier Jolivet), является «одним из самых лучших мест отеля АМАRА». Подобного видового бара на крыше нет больше ни у одного из отелей, расположенных в Лимассоле и его окрестностях, поэтому у менеджмента АМАRА есть полное право говорить о его эксклюзивности. С высоты бара можно любоваться морем и всей прибрежной территорией отеля. Особенно прекрасен вид после заката, когда включается подсветка. В отличие от ресторанов «на земле», этот бар предназначен только для тех, кто проживает в отеле. Также здесь проходят завтраки a la carte для постояльцев сьютов.

История под ногами и вокруг

Кабинет SPA Фото: Петр Алексеев

Кипр относится к тем местам, в которых где ни копни, начиная строительство, обязательно наткнешься на что-либо историческое. Так и произошло при начале возведения отеля. При раскопках котлована для будущего фундамента выяснилось, что в этом месте проходит часть стены древней постройки, возраст которой учеными был определен в 2400 лет. Так как Кипр бережно относится к своему историческому наследию, возникла проблема сохранения обнаруженной строителями стены и еще ряда архитектурных сооружений древности. Архитекторы отеля блестяще справились с этой задачей, органично вписав найденные фрагменты исторических находок в план строительства. Теперь посетители спа (к слову, площадью около 3 тыс. кв. м) проходят в зону верхнего бассейна с морской водой мимо сохраненной стены, а также закрытого дворика, где расположился древний колодец возрастом более 2 тыс. лет. И в буквальном смысле слова могут прикоснуться к истории Кипра.

АМАRА находится совсем близко от оживленного и очень любимого туристами города Лимассола. Исторические находки во время строительства ученые объясняют тем, что сам отель расположен вблизи от очень древнего города Аматуса, являвшегося несколько тысяч лет назад самым влиятельным городом-государством Кипра. Недалеко от отеля находится одна из основных туристических достопримечательностей острова — место рождения Афродиты (где она, согласно легенде, вышла из воды и ступила на землю). Также туристы любят посещать раскопки древнего банного комплекса для знатных людей города и амфитеатр Куриум (Curium), а также одно из самых колоритных мест Кипра — самобытную деревушку Омодос (Omodhos).

Но по-прежнему самым главным, за чем едут туристы на Кипр, является море. Прекрасный песчаный пляж отеля закрыт искусственным волнорезом, что позволяет морской воде оставаться незамутненной, несмотря на песчаное дно. В 100 метрах по береговой линии от отеля находится станция проката различного оборудования, и гости с удовольствием занимаются виндсерфингом и катаются на ставших последнее время очень популярными SUP-досках.

Большой труд строителей, архитекторов, менеджмента и персонала отеля АМАRА, который они вложили и продолжают ежедневно вкладывать в инфраструктуру, обустройство и создание комфорта отеля АМАRА, а также теплое море и всегда притягательная древняя история Кипра, без сомнения, сделают это место в ближайшее время невероятно популярным у туристов, понимающих толк в комфортном и эксклюзивном отдыхе.