Эшли Барти перешла в отстающие

На проходящем в Торонто Rogers Cup, турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории Premier 5 c призовым фондом $2,8 млн, произошла смена лидера мирового рейтинга. Потерпев поражение в своем стартовом матче, австралийка Эшли Барти лишилась титула первой ракетки мира, который в понедельник перейдет к японке Наоми Осаке или чешке Каролине Плишковой.

Внезапный взлет Эшли Барти на высшую позицию в мировом рейтинге может так и остаться главной сенсацией этого года в женском теннисе. Еще весной было невозможно предположить, что 23-летняя австралийка, до нынешнего сезона никогда не поднимавшаяся в классификации WTA выше 15-го места, станет первой ракеткой мира. Но 24 июня, две недели спустя после ее неожиданной победы на Roland Garros, это произошло.

Вот только удержать звание сильнейшей Эшли Барти удалось на протяжении лишь семи недель, причем никаких подвигов за этот отрезок времени она не совершила. На Wimbledon, считаясь одним из фаворитов, австралийка вроде бы очень уверенно продвигалась по сетке, но затем внезапно оступилась во встрече четвертого круга с Элисон Риске из США. А теперь в Торонто уже во втором круге последовало поражение от другой американки, 20-летней Софии Кенин, которую Эшли Барти до этого побеждала трижды подряд. Перед игрой первая ракетка мира, по ее словам, чувствовала себя в полном порядке. Она рассказывала, что успела слетать на родину, разделить там радость от последних успехов с близкими людьми и, как говорится, немного подзарядить батарейки. Тем не менее Кенин, прежде никогда не побеждавшая соперниц из топ-5 мирового рейтинга, смогла переломить ход борьбы и выиграть в трех партиях.

Самое неприятное для Барти заключается в том, что теперь ей придется расстаться с 349 рейтинговыми очками, заработанными на Rogers Cup в прошлом году, когда она дошла там до полуфинала. В итоге шанс обогнать австралийку получили сразу две теннисистки. Японка Наоми Осака, чья соперница по матчу 1/16 финала немка Татьяна Мария отказалась от продолжения борьбы после завершения первой партии, уже сделала это. Кроме того, ей в спину дышит чешка Каролина Плишкова, которая вчера после победы над эстонкой Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал и обойдет Барти, если выиграет в Торонто еще один матч.

Но чем бы ни завершился спор Осаки и Плишковой на этой неделе, безоговорочным лидером женского тенниса ни та, ни другая считаться не будет. Ведь не за горами US Open, на котором японке, действующей чемпионке этого турнира, предстоит защищать 2000 очков, начисленных ей в прошлом году. Чешке, правда, в этом отношении будет немного проще: она тогда дошла до четвертьфинала.

И уж совсем неясной выглядит ситуация в борьбе за титул первой ракетки мира по итогам года. По очкам, набранным с января, Барти на данный момент лидирует весьма незначительно. Да и вообще, теннисистки первой десятки WTA Race, в которой учитываются результаты текущего сезона, идут такой плотной группой, что ни одна из них пока даже не обеспечила себе де-юре путевку на итоговый турнир в Шэньчжэне. Впрочем, уже сейчас можно говорить о том, что Барти, румынка Симона Халеп, Каролина Плишкова и Наоми Осака окажутся там наверняка.

Евгений Федяков