В аэропорту Челябинск открылась уникальная фотовыставка

24 фотографии южноуральских гор, озер, просторных долин и заснеженных лесов разместились в «чистой» зоне и сразу стали точкой притяжения для пассажиров, вылетающих из челябинского аэропорта



Часть экспонатов выставки «Первозданная Россия» предоставил Исторический музей Южного Урала, а просуществует она до тех пор, пока в терминале внутренних авиалиний не начнется масштабная реконструкция в рамках модернизации аэропорта.

Директор Исторического музея Южного Урала и председатель Челябинского отделения Союза фотохудожников России Владимир Богдановский провел для первых посетителей небольшую экскурсию. По его словам, чтобы сделать удачный кадр многим фотографам понадобилось не только мастерство и опыт, но и удача.

- Я надеюсь, гости Южного Урала, побывавшие на этой выставке, узнают много нового о нашем крае. Ведь это далеко не только индустриальный регион и проблемы экологии. Не просто место, куда они приехали по делам. Это и совершенно уникальные в мировом масштабе уголки действительно первозданной природы. И возможно, наши гости захотят приехать к нам уже туристами.

Дмитрий Мясников, коммерческий директор АО "Челябинское авиапредприятия" поблагодарил сотрудников музея.

- Ритм современной жизни постоянно ускоряется. И мы очень благодарны музею за предоставленную выставку. Она дает возможность пассажирам, у которых появляется свободная минута в ожидании рейса, посмотреть на красоту Южного Урала. А возможно и запланировать следующий прилет в Челябинск специально для того, чтобы посетить места, которые они впервые увидели на фотовыставке. Надеюсь, что после открытия нового терминала и увеличения пассажиропотока у нашего сотрудничества с музеем появится больше возможностей для размещения интересных экспозиций.