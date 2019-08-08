Дилер Ford в Петербурге начнет продавать Hyundai, Haval, UAZ и GAC

ГК «Аларм-Моторс», являющаяся дилером автомобилей марки Ford в Петербурге (42% машин, реализованных в 2018 году), заключила дилерские контракты с Hyundai, Haval, UAZ и GAC. Все марки будут размещены в действующих автосалонах холдинга в течение второй половины этого года. Общий объем инвестиций в обновление центров составит порядка 50 млн рублей, сообщили в компании.

Продажи автомобилей Hyundai и Haval планируется осуществлять в автосалонах «Аларм-Моторс» на Выборгском шоссе и на проспекте Маршала Жукова. В дилерском комплексе на Коломяжском проспекте, где в настоящий момент уже располагаются автоцентры Suzuki, Peugeot, Fiat и Ford, намерены добавить салоны UAZ и GAC. Четыре новых бренда в сумме займут площадь около 2,6 тыс. кв. м, на которой, в том числе, будет располагаться 29 сервисных постов.

Как пояснил генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий, расширить ассортимент дилера побудил уход с российского рынка легковых моделей Ford.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что производство легковых автомобилей Ford на заводе во Всеволожске было полностью завершено в июне этого года. Тогда же закрылись автозавод Ford Sollers в Набережных Челнах и завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга».