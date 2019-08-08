Отменено постановление о возбуждении уголовного дела против саратовского коммуниста

Руководитель СУ СК по Волгоградской области Василий Семенов отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении саратовского коммуниста Антона Сорокина, который подозревался в покушении на незаконный оборот наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом “Ъ” сообщил его отец, депутат городской думы от КПРФ Дмитрий Сорокин.

Постановление было отменено в связи с выявленными нарушениями УПК РФ. В частности, Василий Семенов указывает, что Антон Сорокин является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка №48 Заводского района, в связи с этим к нему должен применяться особый порядок производства по уголовным делам. В частности, дело должно возбуждаться руководителем следственного органа СК субъекта федерации, в данном случае решение принял следователь ГУ МВД.

Материалы возвращены для проведения дополнительной проверки и устранения недостатков.

Напомним, Антон Сорокин был задержан 14 июня в Волгоградской области вместе с двумя мужчинами. По информации ГУ МВД, у задержанных обнаружили 71 разовую дозу наркотика для дальнейшего сбыта «бесконтактным способом». 19 июня господину Сорокину было предъявлено обвинение, а спустя два дня его арестовали и поместили в СИЗО №5 города Ленинска Волгоградской области.

О деле — в публикации “Ъ” «Саратовский депутат помог сыну голодовкой».

Марина Ковалева, Саратов