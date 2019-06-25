Саратовский депутат помог сыну голодовкой

Депутат Саратовской городской думы Дмитрий Сорокин (КПРФ) объявил о начале бессрочной голодовки в знак протеста против незаконного, по его мнению, уголовного преследования его сына. Антона Сорокина, также члена Компартии, обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Он был задержан 14 июня в Волгограде и сейчас находится под арестом. Дмитрий Сорокин утверждает, что сын стал жертвой провокации за отказ депутата заниматься дискредитацией саратовского губернатора Валерия Радаева.

Депутат Саратовской городской думы Дмитрий Сорокин выступил с заявлением о незаконном возбуждении уголовного дела в отношении его сына Антона Сорокина. Антон Сорокин является членом КПРФ, членом УИК №48. По словам отца, его сына обвиняют в покушении на распространение наркотических средств. Антона Сорокина задержали 14 июня в Волгограде с партией запрещенных веществ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, следствие считает, что пятеро мужчин и одна женщина сбывали наркотики «бесконтактным способом». Так называемые закладки они, как считают в полиции, изготавливали в Волгограде, Волжском и Городищенском районе Волгоградской области. Во время задержания у троих подозреваемых обнаружили 71 разовую дозу наркотика для дальнейшего сбыта. Следствие считает, что каждый из участников группы успевал подготовить до 30 «закладок» в день.

«В общей сложности полицейскими было изъято около полукилограмма смеси, содержащей производное N-метилэфедрона, что является крупным размером»,— пояснили в региональном ГУ МВД.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Дмитрий Сорокин убежден, что его сын невиновен и «стал заказной жертвой проведенной при помощи провокаторов операции саратовских и волгоградских подразделений спецслужб» и до сих пор подвергается «физическим и психологическим пыткам, издевательствам и угрозам расправы вплоть до физического уничтожения с инсценировкой самоубийства». Также, по словам отца, Антона Сорокина заставляли оговаривать себя под видеозапись, подписывать признательные показания, отказываться от медосвидетельствования, услуг адвоката, права на телефонный звонок. 19 июня господину Сорокину было предъявлено обвинение. 21 июня его арестовали и поместили в СИЗО №5 города Ленинска Волгоградской области.

Дмитрий Сорокин связывает уголовное дело в отношении сына со своим отказом заниматься за денежное вознаграждение дискредитацией губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

По его словам, в начале июня у него якобы состоялась встреча с представителем некоего саратовского бизнесмена и политика, который сделал ему соответствующее предложение. Дмитрий Сорокин утверждает, что отказался.

Господин Сорокин отказался говорить “Ъ”, с кем именно у него был разговор.

При этом он допустил, что аналогичные предложения могли поступать и другим саратовским депутатам. Дмитрий Сорокин утверждает, что намерен продолжать бессрочную голодовку, пока не добьется хотя бы домашнего ареста для своего сына.

Политолог Александр Пантелеев считает, что губернатора Валерия Радаева и так есть за что критиковать, поэтому привлекать кого-либо к этому за деньги нет никакого смысла. «Думаю, это такой способ защитить сына, не более того»,— считает господин Пантелеев.

Сергей Петунин, Саратов