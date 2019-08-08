08 августа, четверг
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Фото: Skoda

Skoda Scala и Skoda Kamiq получили версию Monte Carlo

Компания Skoda расширила линейку модификаций хэтчбека Scala и кроссовера Kamiq, добавив им версию Monte Carlo.

Новые исполнения отличаются черными декоративными элементами на кузове, особым оформлением салона, а также шильдиками с обозначением комплектации. Технических изменений версия, названная в честь знаменитого ралли, не предусматривает. Версия Monte Carlo появилась в 2011 году и доступна для моделей Citigo, Rapid, Fabia (на фото) и Yeti.

Премьера Skoda Scala Monte Carlo и Skoda Kamiq Monte Carlo состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте.

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