Премьеры лиги

Сегодня стартует чемпионат, выделяющийся не только финансовыми возможностями, но и уровнем интриги. В нынешнем сезоне список клубов, от которых надо ждать борьбы за награды в Английской премьер-лиге, как и в предыдущих, вдвое больше, чем количество наград. Хотя, как и раньше, «большая шестерка» выглядит все-таки неоднородной с точки зрения представления о потенциале, потолке ее представителей. И если к «Манчестер Сити» и «Ливерпулю», разыгрывавшим золото в прошлом чемпионате, вопросов нет, то к четырем остальным грандам их не так уж мало.

В этом году представлять английский футбольный чемпионат, стараясь выделить его среди пяти топовых первенств Европы (в списке еще испанское, итальянское, немецкое и французское), совсем просто. Речь идет о чемпионате, из участников которого состояли оба еврокубковых финала 2019 года: в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» справился с «Тоттенхемом», в финале Лиги Европы «Челси» одолел «Арсенал». И при этом в них не было клуба, два года подряд выигрывавшего национальный чемпионат и в принципе доминирующего во внутренних соревнованиях,— «Манчестер Сити». А еще не было его соседа «Манчестер Юнайтед», претендующего на статус самого узнаваемого футбольного бренда.

Ну и можно было добавить в звонкую афишу пару штрихов. Допустим, коснувшись темы, которая была главной в английском футболе за сутки до открывающего очередной чемпионат матча между «Ливерпулем» и «Норвичем». Летнее трансферное окно в Англии закрылось вчера вечером, и редкие медиаресурсы избежали соблазна подсчитать, сколько потратили на новичков в его рамках клубы лиги, нажившей благодаря шикарным телеконтрактам баснословное богатство.

Итоги калькуляций, впрочем, не выглядели какими-то особенно занимательными. Ну да, потратили много. Вернее, очень-очень много. Насчет того, сколько именно, версии разных источников отличались. На Transfermarkt к вечеру застыли цифры €1,46 млрд, чуть уступающие рекорду двухлетней давности — €1,62 млрд. А The Guardian объем всех сделок, совершенных клубами лиги, оценила в родной валюте в сумму, зашкаливающую за £1,5 млрд (€1,635 млрд). Но в общем и целом картина рисовалась привычная: денег в английском футболе по-прежнему хватает — как и желания инвестировать их в заметных персонажей, уже успевших раскрыться или только раскрывающихся.

А сдобрить этот набор фактов следовало указанием на то, что такой обширной группы безусловных грандов с примерно равными амбициями и возможностями нет, разумеется, ни в каком другом чемпионате. В английской прессе уже прижился термин Big-6, или Top-6 — «большая шестерка», полдюжины уже упомянутых супергигантов. Вокруг нее, собственно, и крутится большинство прогнозов: в конце концов, интереснее борьбы за призы ничего нет.

Тут, правда, необходимо одно замечание. «Большая шестерка» в минувшем сезоне не являлась, строго говоря, монолитом. Внутри нее существовали как бы две ниши. В верхней, находясь в отдалении от остальных, сражались за золото «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Разборки, в которых на кону стояла бронза и еврокубковые путевки, шли гораздо ниже. И было чересчур четко видно, что в плане запаса прочности и «Челси», и «Тоттенхем», и пролетевшие в итоге мимо Лиги чемпионов «Арсенал» с «Манчестер Юнайтед» до двух лидеров не дотягивают прилично.

Веские, бесспорные причины считать, что эта граница в предстоящем сезоне будет стерта, разглядеть трудно. За лето с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» не случилось ничего такого, что заставило бы подозревать скорый спад. Манчестерцы усилили и без того беспрецедентно «глубокую» заявку Родри и Жуаном Канселу. Ливерпульцы громких покупок не совершили, а их тренер Юрген Клопп перед матчем за Community Shield в прошлый уикенд (чемпион страны победил триумфатора Лиги чемпионов, но — по пенальти и не имея игрового преимущества) даже шутил, что впервые в карьере входит в новое первенство с той же командой, что завершала предшествовавшее. Но когда команда сыграна, на ходу, а все ключевые фигуры в идеальном возрасте, возрасте расцвета, покупки, может, и во вред.

По остальным членам Big-6 вопросы есть. Наиболее очевидные — к выцарапавшему весной у конкурентов бронзу «Челси», которым будет руководить не имеющий опыта тренерской работы на элитном уровне Фрэнк Лэмпард, который расстался с ушедшим в «Реал» Эденом Азаром, важнейшим, связующим элементом его игры, и который из-за нарушений регламента по переходам нарвался на запрет осуществлять трансферы от Международной федерации футбола (FIFA), то есть мог летом лишь возвращать отданных в аренду. Хотя ролики с финтами в товарищеских матчах вундеркинда Кристиана Пулишича, как раз взятого формально из аренды в дортмундской «Боруссии», превратились в видеохиты межсезонья, а комментарии к ним — в предсказания блестящего будущего вингера.

«Тоттенхем», долго экономивший, сделал многообещающее приобретение, добавив в середину поля Танги Ндомбеле. Но от ощущения, что ему все же не хватает мощи, чтобы держать хороший темп на протяжении длиннющей дистанции сезона, оно не избавило. «Арсенал» тоже получил нескольких довольно любопытных новичков, а про Николя Пепе говорят, что он должен отлично вписаться в передней линии в компанию к Александру Лаказетту и Пьер-Эмерику Обамеянгу. Однако и потерь у этого клуба немало, а в связи с отъездом в «Ювентус» Аарона Рэмзи у тех, кто за лондонцев переживает, был едва ли не траур.

Самый особенный, что ли, случай — «Манчестер Юнайтед», который все пытается обрести былой лоск и былую эффективность, утраченные шесть лет назад, когда на пенсию ушел его легендарный тренер Алекс Фергюсон. В этот чемпионат он вступает с появившимся в клубе в качестве временного варианта, но закрепившимся на посту главного тренера Уле-Гуннаром Сульшером и тем, что аналитики BBC охарактеризовали как «новая философия». Штука в том, что летом, вопреки традиции, «Манчестер Юнайтед» не стал вкладываться в футболистов-селебрити, нацеленных на созидание и голы (отдав при этом «Интеру» за €80 млн Ромелу Лукаку), зато вложился в молодежь и защитника «Лестера» Гарри Магуайра, не пожалев на него почти €90 млн и установив рекорд захлопнувшегося английского окна. А еще эти аналитики, съездив на манчестерский сбор в Австралию, обнаружили, что объем тренировочной работы по сравнению с аналогичными сборами год назад, при предшественнике Сульшера Жозе Моуринью, вырос аж в полтора раза. Вывод вышел понятным: если, так сказать, традиционными способами, на деньгах и звездности, выкарабкаться из кризиса не удается, необходимы способы нетрадиционные.

Алексей Доспехов