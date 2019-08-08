Спасатели Урала примут участие в борьбе с лесными пожарами в Красноярском крае

08 августа, четверг
55 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Уральской базы авиационной охраны лесов отправлены в Красноярский край для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщил свердловский министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.
«Решение о переброске сил принято губернатором Евгением Куйвашевым после обращения правительства Красноярского края на заседании оперативного штаба, сообщил господин Кузнецов. По данным министерства, сейчас сотрудники направлены в село Богучаны. Также Красноярский край отправятся 14 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей, рассказали в департаменте информполитики.
Подробнее о лесных пожарах — в материале «Пожары утонули в подсчетах»