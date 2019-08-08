Evraz продает Stratcor

Evraz объявил о продаже американского ванадиевого предприятия Stratcor по номинальной стоимости. Топ-менеджмент компании объясняет решение продать «довольно высокими операционными издержками». В Evraz решили сосредоточиться на ванадиевом бизнесе, который расположен в России.

Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продает «третьей стороне» свое американское дочернее предприятие Stratcor, говорится в отчете группы. Сделка должна состояться в сентябре, сумма не называется. Производитель ванадия Stratcor вошел в состав холдинга в 2006 году, когда Evraz приобрел 73% акций компании за $110 млн.

Сегодня президент Evraz Александр Фролов сообщил журналистам, что актив продают по номинальной стоимости. «Я бы хотел напомнить, что, когда этот актив приобретался, компания состояла из двух подразделений — американского и южноафриканского. Последнее мы уже продали. Поэтому то, что сейчас произошло, является сделкой по американским активам. Решение было принято исходя из того, что актив имеет довольно высокие операционные издержки»,— уточнил президент Evraz.

«При сегодняшней ситуации, когда цены на ванадий серьезным образом скорректировались по отношению к прошлому году, мы решили, что будет правильно этот актив продать и сосредоточиться на том ванадиевом бизнесе, который сосредоточен в России»,— заявил господин Фролов.

Южноафриканский ванадиевый актив Vametco был продан в 2016 году. Местная Bushveld Minerals купила 59% акций компании за $17 млн. После продажи Stratcor ванадиевыми активами холдинга останутся «Евраз Ванадий Тула» и чешский Evraz Nikom.

Евгений Зайнуллин