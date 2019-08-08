В 2019 году на проектное финансирование планируют перейти 15 воронежских застройщиков

В течение 2019 года на проектное финансирование будет переведен 21 многоквартирный дом (296,6 тыс. кв. м), строительство которых ведут 15 застройщиков, сообщил региональный департамент строительной политики. С использованием проектного финансирования уже строятся 12 многоквартирных домов (61,64 тыс. кв. м). В Воронежской области, по данным на середину июля, 89 многоквартирных домов (1,1 млн кв. м) соответствовали критериям, позволяющим завершить объекты без привлечения эскроу-счетов. Еще 20 застройщиков к 1 октября планируют выполнить утвержденные критерии в отношении еще 26 объектов (235 тыс. кв. м), что должно позволить сохранить существующую модель привлечения средств участников долевого строительства.

Всего в регионе насчитывается 78 застройщиков, которые возводят 209 многоквартирных домов. Общая площадь жилых помещений в указанных объектах составляет 2245,2 тыс. кв. м. Строительство 140 объектов (более 1,6 млн кв.м) ведется с привлечением денежных средств граждан.

О том, как воронежские девелоперы работают в переходный период, в материале ''Ъ-Черноземье'' «Застройщики удвоили выкуп».

Ирина Лобанова