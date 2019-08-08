ООО «Башкирэнерго» ведет капремонт двух уфимских подстанций

Одним из заметных событий в подстанционном хозяйстве г. Уфы является капитальный ремонт электротехнического оборудования на подстанциях 110 кВ «Краснодонская» и «Шакша». Уфимские городские электрические сети ООО «Башкирэнерго» приступили к ремонту ПС «Краснодонская» в июне и завершили 31 июля, на ПС «Шакша» ремонт начался 30 июля и должен быть завершен 17 августа.

Перед вводом в работу силового трансформатора 1Т ПС 110 кВ «Краснодонская» сотрудники южной группы подстанций ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» осматривают привод РПН, проводят ревизию воздухоочистительных фильтров и двигателей обдува

На ПС 110/10/6 кВ «Краснодонская» был капитально отремонтирован силовой трансформатор 1Т с установленной трансформаторной мощностью 40 мегавольт-ампер. Для этого энергетики вскрыли активную часть трансформатора, заменили запорную арматуру и резиновые уплотнители, отремонтировали термосифонные фильтры, провели очистку и осушку трансформаторного масла и на последнем этапе покрасили бак трансформатора.

Подстанция 110/35/10 кВ «Шакша» расположена фактически на болоте. С учетом этого на территорию открытого распредустройства (ОРУ) 110 кВ были завезены щебень и песчано-гравийная смесь для последующей отсыпки. Поверх них будут уложены железобетонные плиты. Все это делается для того, чтобы вследствие пучения грунта избежать смещения электротехнического оборудования. Также на ПС 110 кВ «Шакша» ведется капитальный ремонт 6 разъединителей 110 кВ с заменой их составных частей.

Обе подстанции имеют важное значение для сетевого комплекса столицы Башкирии. ПС «Краснодонская»110/10/6 кВ была сдана в промышленную эксплуатацию в 1992 году, будучи высоковольтной подстанцией закрытого типа, характеризуется повышенной надежностью и устойчивостью к воздействию неблагоприятных погодных условий. Является одной из узловых подстанций г. Уфы, обеспечивающих высокую надежность энергообеспечения потребителей в центральной части города. ПС 110/35/10 кВ «Шакша» расположена на северо-востоке города в одноименном микрорайоне и гарантирует надежное электроснабжение многочисленных предприятий и жилищного сектора.