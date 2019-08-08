Сквер у театра драмы в Екатеринбурге вернут в собственность города

Руководство РМК и УГМК Игорь Алтушкин и Андрей Козицын заявили, что готовы вернуть Екатеринбургу участок в сквере у театра драмы и перевести его в земли общего пользования. Ранее гордума присвоила территории категорию «земель религиозного назначения» для строительства храма Святой Екатерины. Предприятие-застройщик ООО «Храм Святой Екатерины» уже расторгло договор аренды земельного участка. Решение одобрила администрация города.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский убежден, что такое решение не только поставит точку в спорах о дальнейшей судьбе сквера, но и юридически закрепит за участком статус объекта муниципальной собственности, сообщили в мэрии.

Храм Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Однако из-за массовых протестов, которые прошли в сквере с 13 по 16 мая, стройку остановили. Позже Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. Под место для строительства рассматривают улицу Фурманова и Горького (территория бывшего приборостроительного завода). Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о спорах вокруг строительства — в публикации “Ъ” «Общественное мнение остается под опросом»