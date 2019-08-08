Выход из положения

При рождении у Вари произошло внутреннее кровоизлияние головного мозга. Образовавшиеся тромбы перекрыли пути оттока спинномозговой жидкости. Девочку сразу перевели из роддома в Областную детскую клиническую больницу в Екатеринбург. В этой клинике ее выхаживали месяц, пока состояние не стало удовлетворительным.



После выписки Варя наблюдалась у нейрохирурга, ей ставили уколы, капельницы. Внутричерепное давление нормализовать не удавалось. Варя часто плакала, жаловалась на головную боль. В год девочке установили шунтирующую систему для оттока излишков жидкости из головного мозга.

«После операции Варя почувствовала себя лучше, начала активно развиваться, – рассказала Юлия Олеговна, мама Вари. – В интеллектуальном плане у нее все хорошо, она не может пока ходить из-за того, что во время кровоизлияния мозга пострадали клетки, отвечающие за работу опорно-двигательного аппарата».

Мама не отчаивается, регулярно проходит с дочкой за госсчет реабилитацию в разных клиниках. К несчастью, недавно на плановом осмотре у Вари выявили нарушение работы шунтирующей системы. Обследование показало, что в головном мозге вновь начала скапливаться спинномозговая жидкость. Врачи рекомендуют срочно заменить неисправный клапан на программируемый. От этого зависит здоровье дочки. Нейрохирург Областной детской клинической больницы Алексей Сухарев (Екатеринбург): «Шунтирующая система, которую установили Варе три года назад, не может обеспечить необходимый отток спинномозговой жидкости из головного мозга. Это отрицательно сказывается на здоровье ребенка. Необходимо как можно быстрее заменить в системе клапан на программируемый».

Но за госсчет такие клапаны не устанавливают. У мамы нет средств. Она одна воспитывает троих детей.

Внимание!

Стоимость программируемой шунтирующей системы 177 333 руб. Собрано 16 829 руб. Не хватает 160 504 руб.

Мама ребенка, Русфонд и «Коммерсантъ-Урал» просят всех неравнодушных оказать помощь Варе Нечкиной.

Контакты для оказания помощи: в Екатеринбурге +7 922-216-65-64,+7-912-2322-912, rusfond_ekat@mail.ru. +7 800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), тел./факс +7 495-926-35-63, адрес 125252, Москва, а/я 100, e-mail: rusfond@rusfond.ru.

Помочь Варе Нечкиной также можно, отправив SMS со словом «ДЕТИ» на номер 5542 – это новый номер SMS-пожертвований для региональных проектов Русфонда. Стоимость сообщения — 75 рублей. Обратите внимание: в связи с изменением в законодательстве те, кто отправляет такие SMS, могут получить ответное сообщение с просьбой подтвердить оплату услуги.