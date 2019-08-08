Красноярская прокуратура нашла нарушения в действиях чиновников минлесхоза

Прокуратура Красноярского края завершила проверку министерства лесного хозяйства региона по заявлению бывшего председателя краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, заявил журналистам главный прокурор региона Михаил Савчин в четверг.

Счетная палата ранее просила прокуратуру проверить регламенты «условий закупочных процедур по услугам на тушение лесных пожаров» в минлесхозе и леспожарном центре. По словам прокурора, в действиях сотрудников министерства выявлены нарушения. «Семь должностных лиц, в том числе и заместитель министра лесного хозяйства, привлечены к дисциплинарной ответственности. В ходе нашей проверки преступных действий сотрудников министерства обнаружено не было, то есть это должностные проступки»,— сказал Михаил Савчин (цитата по «Дела.ру»).

Напомним, в июле депутаты заксобрания Красноярского края отправили в досрочную отставку Татьяну Давыденко. Основанием для этого стала прокурорская проверка, которая выявила в действиях госслужащей использование служебного положения в пользу аффилированных лиц и неурегулированный конфликт интересов. Скандал вокруг экс-главы краевой счетной палаты развернулся после ее интервью журналисту Андрею Караулову и сессии регионального парламента, на которой она представила доклад о катастрофическом положении в сфере лесного хозяйства, бесконтрольных вырубках леса и многомилионных хищениях.

О чем говорила Татьяна Давыденко в докладе — в материале “Ъ-Сибирь” «Лесные неугодья»

Илья Галагуз