«Ведомости» узнали о планах Минфина сократить функции министерств

Минфин РФ планирует повысить эффективность органов госуправления путем избавления министерств от части функций, сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы. Таким образом Минфин собирается повысить эффективность бюджетных расходов.

Ведомство полагает, что дробление полномочий проводит к снижению гибкости системы госуправления и росту расходов и числа государственных служащих. Дублирующих функций, по мнению министерства, можно избежать, используя специальный реестр функций федеральных органов власти. Эффективность же расходов могут обеспечить закрытые перечни обеспечивающих полномочий. Минфин предлагает централизовать их или передать на аутсорсинг спецучреждениям и ведомствам. К примеру, Федеральному казначейству передать ведение бюджетного учета и отчетности.

Отмечается, что финансовые функции у министерств и ведомств останутся, а бухгалтерию и отчетность возьмет на себя Федеральное казначейство. Централизация закупок бухгалтерского ПО для федеральных государственных органов сэкономила 1,5 млрд руб. бюджету, притом что количество сотрудников казначейства не пришлось увеличивать. У тех чиновников, чьи обязанности были переданы казначейству, появятся новые функции.

Ранее Минфин сообщил о старте масштабной реформы госслужбы в 2020 году. В частности, на 5% планируется сократить число сотрудников территориальных органов власти, в 2021 году сократят еще 10% работников. За этот же срок уволят 10% служащих центрального аппарата.

Подробнее о готовящихся сокращениях — в публикации “Ъ” «Госслужащим готовят увольнения и рост зарплат».