Дело о банкротстве «дочки» Seven Suns Development прекращено

На состоявшемся 7 августа судебном заседании по делу о банкротстве ООО «Басфор», дочерней компании Seven Suns Development, возводящей комплекс апартаментов «Светлый мир «Внутри…» в Сестрорецке, суд постановил удовлетворить ходатайство обеих сторон о его прекращении. Об этом “Ъ-СПб” сообщили в пресс-службе застройщика. Второй стороной по делу выступало ПАО «Промсвязьбанк», подавшее банкротный иск в конце июля прошлого года на сумму 2,7 млрд руб., поводом для которого стала просрочка в выплатах банку.

Месяц назад компания ООО «Басфор» заключила дополнительное соглашение о реструктуризации кредита с приложенным графиком платежей, полный расчет по которому произойдет до 31 декабря 2021 года. Об этом было заявлено на десятом по счету судебном заседании в конце июня. Однако, поскольку соответствующие документы на тот момент находились на регистрации в Росреестре, заседание было перенесено на август.

Ранее «Ъ-СПб» писал о заключенных договоренностях между Seven Suns Development и ПАО «Промсвязьбанк», а также о сути претензий со стороны кредитора.

Мария Кузнецова