Нефть марки Brent подорожала на 3% после резкого снижения накануне

Цена на нефть марки Brent на Интерконтинентальной бирже выросла более чем на 3% после роста WTI. Накануне нефтяные котировки упали на 5%.

По состоянию на 8:31 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую марку Brent подорожала до 57,91 $/барр., сентябрьские фьючерсы на нефть WTI — до 52,71 $/барр.

Резкие изменения на нефтяном рынке связаны с заявлениями президента США о введении дополнительных пошлин на китайские товары. Напомним, американский президент Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала торговых переговоров. Эта мера затронет товары на общую сумму $300 млрд.

О ситуации между США и Китаем — в материале “Ъ” «Торговую войну между США и Китаем поставили на паузу».