Теннисист Хачанов вышел в третий круг турнира в Монреале

Российский теннисист Карен Хачанов (восьмая ракетка мира) обыграл швейцарца Станислава Вавринку (22-я ракетка мира) во встрече второго круга турнира в Монреале (Канада). Он вышел в третий круг турнира серии «Мастерс», чей призовой фонд выше €5,7 млн.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 13 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2. Это была первая победа российского теннисиста над швейцарским спортсменом.

В третьем круге Карен Хачанов встретится с 21-й ракеткой мира — канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.