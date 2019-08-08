Теннисист Хачанов вышел в третий круг турнира в Монреале

Российский теннисист Карен Хачанов (восьмая ракетка мира) обыграл швейцарца Станислава Вавринку (22-я ракетка мира) во встрече второго круга турнира в Монреале (Канада). Он вышел в третий круг турнира серии «Мастерс», чей призовой фонд выше €5,7 млн.
Встреча, продолжавшаяся 2 часа 13 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2. Это была первая победа российского теннисиста над швейцарским спортсменом.
В третьем круге Карен Хачанов встретится с 21-й ракеткой мира — канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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