Покрас Лампас восстановит испорченную работу на Уралмаше в сентябре

Художник-каллиграф Покрас Лампас восстановит испорченную коммунальщиками работу в Екатеринбурге не раньше сентября, пишет ТАСС со ссылкой на директора фестиваля Stenograffia Евгения Фатеева. «Мы сейчас уточняем дату. Очень надеемся, что в ближайшее время она станет известна. Скорее всего, Покрас Лампас приедет в Екатеринбург в сентябре»,— сообщил он.

Покрас Лампас расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля Stenograffia, который прошел в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На площади более 6,6 тыc. кв.м при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. Позже коммунальные службы Екатеринбурга начали ремонт асфальта на площади и залили часть арт-объекта гудроном, после чего работы остановили. Ситуация возмутила общественность и властей. В горадминистрации виновных пообещали наказать. Позднее стало известно, что работу восстановят.

Позже Директор музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале Оксана Иванова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить работу художника. По ее мнению, желание художника восстановить работу после ее повреждения дорожными рабочими содержит признаки ч.2 ст. 5.26 КоАП РФ («Умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение»).