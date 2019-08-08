08 августа, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Конгрессмены через суд потребовали допроса бывшего советника Белого дома

Юридический комитет Палаты представителей США через суд хочет обязать бывшего советника Белого дома Дона Макгана дать показания о возможном препятствовании правосудию и расследованию вмешательства России в выборы 2016 года со стороны Дональда Трампа. Как пишет The New York Times, конгрессмены настаивают, что показания господин Макгана очень важны при принятии решения о необходимости начать процедуру импичмента действующего президента.

О намерении обратиться в суд неделей ранее сообщал глава комитета Джерри Надлер. Он подчеркивал, что «это будет первым шагом к серьезным действиям». Напомним, по распоряжению президента США бывшему юрисконсульту Белого дома Дону Макгану запрещено отвечать на просьбу комитета Палаты представителей явиться на слушания для дачи показаний. Речь идет о слушаниях, касающихся возможных попыток главы государства помешать правосудию в рамках проводившегося почти два года «российского расследования».

В мае 2017 года в США началось расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы, которые прошли в 2016 году. Дело курировал специальный прокурор Роберт Мюллер. В марте 2019 года генпрокурор США Уильям Бар сообщил о завершении расследования. Следствие заявило, что в ходе разбирательства были выявлены многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. При этом спецпрокурор Роберт Мюллер не смог заявить о сговоре, поскольку не было представлено достаточно улик.

В июле демократы попытались запустить процедуру отстранения Дональда Трампа от власти. Но в ходе голосования инициативу не поддержали.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Дональду Трампу собирают на импичмент».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя