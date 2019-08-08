Конгрессмены через суд потребовали допроса бывшего советника Белого дома

Юридический комитет Палаты представителей США через суд хочет обязать бывшего советника Белого дома Дона Макгана дать показания о возможном препятствовании правосудию и расследованию вмешательства России в выборы 2016 года со стороны Дональда Трампа. Как пишет The New York Times, конгрессмены настаивают, что показания господин Макгана очень важны при принятии решения о необходимости начать процедуру импичмента действующего президента.

О намерении обратиться в суд неделей ранее сообщал глава комитета Джерри Надлер. Он подчеркивал, что «это будет первым шагом к серьезным действиям». Напомним, по распоряжению президента США бывшему юрисконсульту Белого дома Дону Макгану запрещено отвечать на просьбу комитета Палаты представителей явиться на слушания для дачи показаний. Речь идет о слушаниях, касающихся возможных попыток главы государства помешать правосудию в рамках проводившегося почти два года «российского расследования».

В мае 2017 года в США началось расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы, которые прошли в 2016 году. Дело курировал специальный прокурор Роберт Мюллер. В марте 2019 года генпрокурор США Уильям Бар сообщил о завершении расследования. Следствие заявило, что в ходе разбирательства были выявлены многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. При этом спецпрокурор Роберт Мюллер не смог заявить о сговоре, поскольку не было представлено достаточно улик.

В июле демократы попытались запустить процедуру отстранения Дональда Трампа от власти. Но в ходе голосования инициативу не поддержали.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Дональду Трампу собирают на импичмент».