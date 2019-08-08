Совладелицу структуры «Изумрудной страны» привлекли к ответственности на 1,3 млрд рублей

Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил требование конкурсного управляющего АО «Тальменское агро» (входило в холдинг «Изумрудная страна») Александра Пупкова о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших должника. Суд определил взыскать солидарно 1,3 млрд руб. с совладелицы компании Ольги Антипиной, ООО УК «Аналитический центр» и ООО УК «Изумрудная страна».

«Тальменское агро» признано банкротом в 2014 году. Холдинг «Изумрудная страна» объединял несколько десятков сельхозпредприятий: Бийский сахарный завод, Барнаульский дрожжевой завод, три элеватора, четыре маслосырзавода и др. Годовой оборот компаний холдинга превышал 10 млрд руб. В настоящее время в отношении почти всех компаний холдинга возбуждены дела о банкротстве.

В апреле 2018 года Ольга Антипина была приговорена к шести с половиной годам колонии по делу о махинациях с кредитами Россельхозбанка на сумму около 20 млрд руб. Суд предоставил госпоже Антипиной отсрочку исполнения приговора до 2031 года, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет.

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Сибирь” «Прокурорская дорога в «Изумрудную страну»

Оксана Павлова