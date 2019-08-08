США из-за беспорядков подняли уровень опасности поездок в Гонконг до второго

Госдепартамент США повысил уровень опасности поездок в Гонконг до второго на фоне протестных акций против политики гонконгских властей. В сообщении американского ведомства отмечается, что акции в Гонконге продолжаются с июня, большинство из них были мирными, «некоторые переросли в противостояние и привели к жестоким столкновениям».

«Протесты и столкновения проходили в районах, в которых марши или митинги не были одобрены полицией. Эти демонстрации, которые могут проходить без объявления, вероятно, продолжатся»,— не исключили в Госдепе. В связи с эти ведомство рекомендует американским гражданам «проявлять повышенную осторожность», избегать мест демонстраций и следить за местными новостями.

Напомним, всего существует четыре уровня опасности поездок.

Протесты в Гонконге не прекращаются с начала июня. Поводом для них стал новый закон об экстрадиции, который, как считают оппозиционеры, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. Сперва власти Китая не обратили внимания на протесты в Гонконге, но после атаки на представительство центрального народного правительства в Гонконге Минобороны страны заявило, что китайская армия готова разгонять протесты. Демонстрантов поддержали работники транспорта и госслужащие.

О последних акциях протеста в Гонконге — в публикации “Ъ”.