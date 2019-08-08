Белух из «китовой тюрьмы» начнут вывозить в августе

Специалисты планируют в августе начать вывозить оставшихся белух из «китовой тюрьмы», сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. «Белух начнем транспортировать уже со следующего этапа в августе»,— заявили там. Выпускать их будут в Охотское море.
Напомним, 12 косаток и 90 белух были выловлены в Охотском море в 2018 году и с октября прошлого года находились в «китовой тюрьме» в Приморском крае. Предположительно млекопитающих готовили к продаже в океанариумы Китая.
Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю в конце июня.
О том, как стало известно о «китовой тюрьме», читайте в материале “Ъ” «Свободу млекопитающим».
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