Белух из «китовой тюрьмы» начнут вывозить в августе

Специалисты планируют в августе начать вывозить оставшихся белух из «китовой тюрьмы», сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. «Белух начнем транспортировать уже со следующего этапа в августе»,— заявили там. Выпускать их будут в Охотское море.

Напомним, 12 косаток и 90 белух были выловлены в Охотском море в 2018 году и с октября прошлого года находились в «китовой тюрьме» в Приморском крае. Предположительно млекопитающих готовили к продаже в океанариумы Китая.

Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю в конце июня.

О том, как стало известно о «китовой тюрьме», читайте в материале “Ъ” «Свободу млекопитающим».