«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию

«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос). «По предварительным планам модернизация начнется в 2020 году и продлится до 2023 года»,— рассказали там.

В Казкосмосе сообщили, что общая сумма затрат составит $87 млн. Средства в равной доле внесут Россия, Казахстан и ОАЭ — по $29 млн. Привлекать инвестиции ОАЭ в другие проекты пока не планируется.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал большим риском иметь на Байконуре только одну площадку под пилотируемые запуски и предложил перенести часть запусков грузовых кораблей на Восточный на время модернизации стартовой площадки на Байконуре. До этого «Гагаринский старт» предлагалось просто законсервировать.

В конце 2019 года будет завершена эксплуатация ракеты-носителя «Союз-ФГ». Об этом сообщил господин Рогозин.

«При этом на обоих космодромах (Байконур и Восточный) продолжается эксплуатация ракеты „Союз-2“ различных модификаций, в том числе на Байконуре в пилотируемом варианте с кораблем „Союз МС“»,— заявил он.