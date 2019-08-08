ТАСС анонсировал открытие судоремонтного комплекса для ВМФ РФ в Сирии

Судоремонтный комплекс Черноморского флота (ЧФ) начнет работу в сирийском Тартусе в конце августа. Об этом ТАСС сообщил источник в судоремонтной отрасли. По его словам, он займется мелким ремонтом кораблей и подводных лодок постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Источник рассказал, что для комплекса «закуплено и отправлено в Тартус самое современное станочное оборудование». Сейчас мелкий ремонт обеспечивают плавучие мастерские ЧФ.

ТАСС не располагает официальным подтверждением информации источника.

В апреле вице-премьер России Юрий Борисов анонсировал подписание соглашения об аренде порта Тартус на 49 лет.

В начале 2017 года Россия и Сирия подписали соглашение о расширении и модернизации пункта обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Соглашение должно действовать в течение 49 лет и «автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие».