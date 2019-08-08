Шторм Франциско принес в Приморье до 60% месячной нормы осадков

Тропический шторм Франциско обрушил на юг Приморья до 60% месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба Примгидромета. «Минувшей ночью в южных районах края наблюдался очень сильный дождь с количеством 52–91 мм за 12 часов и менее, до 60% месячной нормы»,— приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения.

Максимальное количество выпало во Владивостоке (77 мм) и Партизанске (91 мм). На остальной территории края прошли умеренные, местами сильные дожди до 30 мм. По данным пресс-службы, в реках края начался подъем воды.

МЧС функционирует в режиме повышенной готовности, к действиям по предназначению готова аэромобильная группировка. Спасатели рекомендуют населению на время действия экстренного предупреждения принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.

Туристам следует отложить выходы на маршруты. Владельцам маломерных судов — не выходить на акваторию на период действия предупреждения.