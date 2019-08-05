Приморье готовится к тайфуну Франциско

Главное управление МЧС России по Приморскому краю распространило экстренное предупреждение о том, что тропический шторм Франциско выйдет на северо-запад Японского моря и приблизится к южному побережью Приморского края. В этой связи утром и днем 8 августа, ночью 9 августа в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более.

В отдельных районах ожидаются грозы и усиление ветра до 23 м/с. На реках края возможен подъем уровня воды. Наиболее паводкоопасные районы: Хасанский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Чугуевский, Ольгинский муниципальные районы, Уссурийский городской округ. МЧС предупреждает о возможном увеличении количества ДТП, возникновении происшествий на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры, обрушении рекламных щитов, слабо закрепленных конструкций, падении деревьев.

МЧС функционирует в режиме повышенной готовности, к действиям по предназначению готова аэромобильная группировка. Спасатели рекомендуют населению на время действия экстренного предупреждения принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Туристам следует отложить выходы на маршруты. Владельцам маломерных судов — не выходить на акваторию на период действия предупреждения.

Мэрия Владивостока сообщила, что все службы жизнеобеспечения готовы к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

Алексей Чернышев, Владивосток