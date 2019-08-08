Иракский парламентарий не видит необходимости в покупке С-400

Ирак в настоящее время не нуждается в приобретении российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил «РИА Новости» член Совета представителей Ирака Саркаут Шамсулддин. «Того, что мы имеем из военной техники, пока может быть достаточно»,— сказал он. Господин Шамсулддин считает, что инвестировать надо в другие вещи.

Он признал, что в будущем Ираку могут понадобиться подобные оборонительные комплексы. При этом Саркаут Шамсулддин заявил, что приобретение С-400 навредит отношениям с США.

В мае посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади сообщил, что власти хотят купить ЗРК С-400. По его словам, пока официальной договоренности по этому вопросу нет.