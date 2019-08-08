Трамп посетил пострадавших при стрельбе в Техасе и Огайо

Президент США Дональд Трамп встретился с пострадавшими и теми, кто прибыл для спасения на места двух атак с применением огнестрельного оружия в Техасе и Огайо. Встречи проходили на фоне протестов, в Дейтоне люди скандировали: «Сделай что-нибудь!»

Господин Трамп посетил больницы в Эль-Пасо и в Дейтоне. Он и первая леди избегали общения с прессой, передает Reuters.

В этих городах в минувшие выходные злоумышленники устроили стрельбу в общественных местах, убив в общей сложности 31 человека. После призыва главы Белого дома бороться с ненавистью, фанатизмом и жестокими видеоиграми демократы обвинили его в попытках лечить симптомы, а не саму болезнь. Слова Дональда Трампа о необходимости «осуждать расизм и идею о превосходстве белых людей» его противники сочли неискренними.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп попал под расстрел».