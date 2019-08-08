Сотрудники правоохранительных органов покидают село Атамбаева

Все сотрудники правоохранительных органов покинули село Кой-Таш, где находится дом бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. «В ходе переговоров со сторонниками Атамбаева, которые обещали освободить к утру шестерых сотрудников спецназа, принято решение отозвать всех находящихся в селе Кой-Таш сотрудников»,— сообщил «Интерфаксу» замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов.

По его словам, власти пошли на это для снижения конфронтации.

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Предпринятая спецназом попытка задержания обвиненного в коррупции экс-главы государства вылилась в уличные бои у резиденции господина Атамбаева, поддержать которого вышли сотни его сторонников. В течение дня из родного села экс-президента поступала противоречивая информация о его судьбе и ходе спецоперации.

Напомним, Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Спецкомиссия парламента заподозрила его в ряде преступлений: экс-президент может быть причастен к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконным поставкам угля для нее, противозаконному перепрофилированию земель в Иссык-Кульской и Чуйской областях.

Подробнее о конфликте читайте в публикации “Ъ” «Бывший президент Киргизии ушел в оборону».