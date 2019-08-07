Курс доллара. Прогноз на 8—9 августа

Антон Покатович, главный аналитик Тревожность в настроениях инвесторов сохраняется. Основным негативным фактором для активов EM продолжает оставаться торговый конфликт США и КНР. Его участники не желают уступать в принципиальных вопросах и усиливают взаимное давление: Пекин применяет инструменты девальвации юаня, тут же получая в ответ из Вашингтона обвинения в валютном манипулировании и обещание дополнительно обложить пошлинами товары, импортируемые из Поднебесной. В краткосрочной перспективе сохранится давление на рисковые активы, включая нефть. В таких условиях у рубля, который к тому же все ближе к сезонному ослаблению, мало возможностей для реализации укрепления. До конца текущей недели ожидаем движения курса доллара в диапазоне 64,8–66,2 руб./$.

Константин Кочергин, директор казначейства На текущей неделе все рисковые активы находятся под давлением обострения торгово-валютных войн между США и Китаем. Несмотря на некоторое смягчение противостояния между странами, взаимное наложение пошлин закладывает в котировки рисковых активов снижение темпов развития мировой экономики. Дополнительное негативное влияние на нефть оказывают опасения инвесторов, что следующим шагом Китай может ввести пошлины на импорт американской нефти, что создаст ее переизбыток на американском рынке. Также могут быть нарушены американские санкции против покупки иранской нефти Китаем, что создаст мощный импульс к распродажам данного актива. На фоне падения нефтяных котировок и торгово-валютных войн между США и Китаем рубль ослабевает против доллара США. В четверг и пятницу курс доллара будет находится преимущественно в диапазоне 64,85–65,6 руб./$.