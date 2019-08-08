Граждане дорого обходятся Европе

Объемы и структура соцрасходов в странах еврозоны значительно отличаются от страны к стране, при этом в развитии систем прослеживаются общие тренды, а их стабильности угрожают общие риски, констатируется в исследовании Европейского центрального банка (ЕЦБ). За последнее десятилетие страны, изначально имевшие разные стартовые позиции и приоритеты соцполитики, не сблизились в том, что касается архитектуры соцобеспечения. При этом расходы на пенсионные выплаты росли, а на медицину и образование — сокращались во всех странах.

Исследование ЕЦБ представляет собой первую попытку систематизировать данные по национальным системам соцобеспечения стран еврозоны — по госрасходам на соцзащиту, образование и здравоохранение. Большая часть этих расходов приходится на прямые трансферы отдельным домохозяйствам — это пенсии, выплаты по болезни и безработице и так далее. Другие расходы производятся в натуральной форме — как коллективно, так и индивидуально — через распределение рыночных товаров и услуг (или путем компенсации расходов на них). Эти общественные блага оказывают влияние на уровень располагаемых доходов домохозяйств и их потребление. Поэтому соцрасходы по-разному отражаются в национальной статистике, затрудняя межстрановое сравнение, отмечают в ЕЦБ. Оценки размера пенсионных обязательств также отличаются в зависимости от типа системы — чисто государственной или с частным участием.

Соцвыплаты — самая большая составляющая госрасходов во всех странах еврозоны. Начиная с 2001 года уровень соцрасходов постепенно рос, как в номинальном выражении, так и в процентах от общих затрат государства, хотя их доля в ВВП в период кризиса и демонстрировала волатильность. В 2017 году соцвыплаты в еврозоне составляли в среднем 70% общих госрасходов, или 31% ВВП (€3,5 трлн). На соцзащиту пришлось 42% госрасходов, или около 20% ВВП (треть госрасходов на Мальте и в Латвии, половина — в Финляндии и Германии). Больше всего тратится на выплату пенсий — 12,4% ВВП, следом идут выплаты по болезни и инвалидности, поддержка семей и детей, пособия по безработице и соцжилье. Несмотря на реформы, проведенные в ряде стран, пенсионная система остается главным грузом для правительств, отмечают в ЕЦБ. В то же время страны еврозоны в последние годы сдерживают расходы на здравоохранение и образование: их доля составляет в среднем 7,1% и 4,5% ВВП соответственно (15% и 9,6% общих госрасходов).

Изменения в структуре госрасходов с 2001 года демонстрируют, что фискальные риски угрожают устойчивости политики расходов, стимулирующих экономический рост, подчеркивают в ЕЦБ. Пенсионные расходы в нескольких странах союза достигли исторического максимума, а в других продолжат расти в отсутствие реформ. Влияние процесса старения населения достигнет пика, когда поколение бэби-бумеров достигнет пенсионного возраста (около 2040 года в отдельных странах). Особенно остро этот вопрос встанет там, где пенсионная система обеспечивается преимущественно государством. Таким странам придется столкнуться с проблемами межпоколенческой справедливости, поскольку доля пенсионеров, приходящихся на одного работающего, будет расти, а размер обязательств по соцобеспечению в большинстве стран может превысить 200% ВВП. Кроме того, старение приведет к увеличению расходов на медицину, а также сокращению рабочей силы, роста и инноваций, тогда как накопления «на черный день» будут расти. Поэтому некоторым странам следует озаботиться созданием фискальных буферов, а также продолжить структурные реформы, уделяя особое внимание инвестициям в образование, способствующим долгосрочному росту экономики.

Надежда Краснушкина