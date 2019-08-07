«Связьинвестнефтехим» стал владеть пятой частью «Казаньоргсинтеза»

АО «Связьинвестнефтехим», принадлежащее правительству Татарстана, довело свою долю в ПАО «Казаньоргсинтез» до 21,176%.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение химической компании, изменения произошли 1 августа. Ранее «Связьинвестнефтехим» владел 18,158% акций ПАО.

Как писал «Ъ-Казань», казанский Ак барс банк 1 августа передал «Связьинвестнефтехиму» 3,02% акций «Казаньоргсинтеза». Сделка оценивается более чем за 4,99 млрд руб. Покупателю предоставлена отсрочка оплаты до 31 июля 2020 года.

В результате принадлежащий Ак барс банку пакет акций «Казаньоргсинтеза» сократился с 5,79% до 2,77%.

Чуть более месяца назад Ак барс также продал «Связьинвестнефтехиму» акции «Казаньоргсинтеза» за 5 млрд руб.: 24 июня банк уступил за эту цену 2,9% бумаг химической компании.

Ак барс банк получил 16,1% уставного капитала «Казаньоргсинтеза» в свои активы в 2016 году от «Связьинвестнефтехима» в целях повышения капитализации банка в кризисной экономической ситуации. Денежная оценка пакета составила тогда 9,5 млрд руб.

"Ъ-Казань"