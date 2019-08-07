Первые дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга состоятся 13 августа

Первые дебаты кандидатов в губернаторы Санкт- Петербурга пройдут 13 августа. Об этом заявили в горизбиркоме.

Транслировать встречи четырех кандидатов будут телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России». Кроме того, дебаты пройдут 20 и 27 августа. В эфире канала «Санкт-Петербург» предусмотрена трансляция дебатов кандидатов 16, 23 и 30 августа. На «Радио Санкт-Петербург» 29 августа состоятся отдельные дебаты. Продолжительность встреч кандидатов составит 40 минут, по 10 минут на человека.

Ранее врио губернатора города Александр Беглов заявил о намерении принять участие в предвыборных дебатах. Он заявил, что считает важным представить горожанам свое видение развития Петербурга.