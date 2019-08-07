Нацбанк Белоруссии сообщил об уменьшении валютных средств из-за налогового маневра в России

Национальный банк Белоруссии, отчитываясь о формировании проекта бюджета на 2020 год, сообщил, что бюджет сверстан с дефицитом из-за налогового маневра в нефтяной сфере России.

«В связи с налоговым маневром в России будут меньше поступления валютных средств, что будет оказывать определенное давление на платежный баланс»,— сказал председатель правления Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что давление не будет критическим. В Минфине сообщили, что правительство планирует в 2020 году инфляцию не более 5% и рост ВВП на 2,5%.

Напомним, с 1 января 2019 года в России начался завершающий этап налогового маневра в нефтяной отрасли. В рамках этого механизма к 2024 году будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых. Белоруссия оценивает возможные потери в 2019 году в $383 млн. За шесть лет, по оценкам Минфина Белоруссии, Минск может потерять около $10 млрд. Белоруссия хочет получить от Москвы компенсацию за налоговый маневр.

О разногласиях Москвы и Минска — в материале “Ъ” «Налоговые маневры нервируют соседей».