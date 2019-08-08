За смерть боксера спросят с организаторов боя

Федерация бокса России (ФБР) в ближайшее время подготовит иск к организаторам состоявшегося в июле в США боя между россиянином Максимом Дадашевым и пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, который закончился трагедией. Пропустивший много ударов Дадашев по его окончании с тяжелой травмой головы был доставлен в госпиталь, а спустя несколько дней после операции скончался. Российская сторона уже давала понять, что такого исхода, видимо, можно было бы избежать при квалифицированном обслуживании матча, а также правильном оказании медицинской помощи спортсмену непосредственно на стадионе. Есть довольно свежий прецедент, когда семье известного отечественного боксера Магомеда Абдусаламова, получившего серьезные повреждения во время боя с кубинцем Майком Пересом, удалось добиться от структуры, контролировавшей организацию матча, крупной денежной компенсации.

Вчера генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил “Ъ”, что структура ждет ответов на свой запрос от Спортивной комиссии штата Мэриленд, посвященный обстоятельствам состоявшегося 19 июля поединка за статус претендента на титул чемпиона мира в категории до 63,5 кг по версии Международной боксерской федерации (IBF). В нем пуэрториканец Субриэль Матиас победил россиянина Максима Дадашева. При этом Умар Кремлев подчеркнул, что в любом случае вскоре после получения ответа федерация будет готовить иск к организаторам поединка, поскольку «причины для такого решения уже есть». Источники в структуре говорят о том, что иск будет подан от имени вдовы Максима Дадашева, умершего через три дня после боя, Елизаветы Апушкиной, а ответчиком станет Спортивная комиссия Мэриленда.

Бой, о котором идет речь, вошел в число самых обсуждаемых событий этого лета. Матч, проходивший в городе Оксон-Хилл, был остановлен после 11-го раунда секундантами не имевшего до него поражений Дадашева, пропустившего очень много ударов в голову. Еще до остановки тренер россиянина Бадди Макгирт неоднократно предлагал тому прекратить выступление, однако спортсмен отказывался. После боя состояние спортсмена резко ухудшилось. У него началась рвота, затем он потерял сознание. Дадашева доставили в медицинский центр Университета Мэриленда UM Prince George’s Hospital Center, где врачи диагностировали субдуральную гематому. Для того чтобы ее удалить, пришлось провести трепанацию черепа. После этого Дадашев находился в медикаментозной коме. В итоге спортсмен, у которого не выдержало сердце, скончался.

Свое мнение по поводу происшедшего выразили многие боксеры и специалисты, работающие в профессиональном боксе. Часть из них считали это несчастным случаем, часть — например, знаменитый полутяжеловес Сергей Ковалев — обращали внимание на возможные ошибки с оценкой состояния Максима Дадашева со стороны членов его команды и рефери Кенни Шевалье.

Елизавета Апушкина уже дала понять, что уверена в том, что трагедии можно было избежать при квалифицированном обслуживании боя. Вскоре после смерти мужа она опубликовала пост в Instagram, в котором обвинила рефери в «халатности и непрофессионализме», предупредив, что будет судиться с ответственной за его назначение Спортивной комиссией штата Мэриленд. Апушкина объясняла, что он «ни разу даже не подошел» к боксеру, «несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в угол врача для осмотра». В интервью «Спорт-экспрессу» она также указала на отсутствие положенной по регламенту медицинской помощи травмированному боксеру, рассказав, что «после остановки боя на ринг не вынесли носилки, не обложили голову льдом», а Дадашева «заставили идти самого, хотя у него уже подкашивались ноги, он вис на руках помогавших ему людей».

В профессиональном боксе есть довольно свежий прецедент судебной победы в такого рода споре. Он связан с российским супертяжеловесом Магомедом Абдусаламовым.

В ноябре 2013 года Абдусаламов дрался в Нью-Йорке в бою, тоже имевшем претендентский статус, с кубинцем Майком Пересом. По итогам 12 раундов россиянин проиграл по очкам, а в раздевалке, что зафиксировал ряд свидетелей, пожаловался на сильнейшую головную боль. Меду тем два работавших на поединке врача, назначенные Спортивной комиссией штата Нью-Йорк, обследовав спортсмена, лишь зашили ему рассечение над левым глазом и не стали возражать против его немедленного возвращения во Флориду, где проживал супертяж.

Сразу после этого еще один функционер заметил в пробе мочи, взятой у Магомеда Абдусаламова, кровь, и предложил тому отправиться в больницу. В распоряжении организаторов была машина скорой помощи, однако Абдусаламову ее не предоставили, и он отправился в госпиталь на такси. По прибытии в больницу боксер потерял сознание, а врачи обнаружили у него потребовавшую трепанации гематому и отек мозга. Абдусаламов перенес операцию и почти три недели находился в коме. В это время он пережил инсульт и до сих пор остается частично парализованным, испытывая трудности с передвижением и коммуникацией.

Семья Магомеда Абдусаламова подала иск к Спортивной комиссии штата Нью-Йорк, обвинив ее в «грубой небрежности» и «неквалифицированной медицинской помощи». Расследование длилось 32 месяца и вылилось в отчет, фактически подтвердивший претензии истцов. До суда процесс так и не дошел. Семья Магомеда Абдусаламова и Спортивная комиссия штата Нью-Йорк в 2017 году заключили мировое соглашение. По его условиям структура обязалась выплатить боксеру и его близким $22 млн — беспрецедентную для подобных дел сумму.

Подавали представители Магомеда Абдусаламова иск и к рефери Бенджи Эстевесу. В этом случае все также завершилось мировым соглашением уже нынешним летом. Семью Абдусаламова удовлетворил вклад Эстевеса в размере $1 тыс. в фонд помощи ветеранам бокса.

Алексей Доспехов