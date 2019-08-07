Омбудсмен Петербурга посетит СИЗО в Колпино

Омбудсмен Петербурга Александр Шишлов 8 августа посетит следственный изолятор в Колпино. Визит связан с появлением в интернете информации об избиении заключенных на территории изолятора.

По словам руководителя аппарата омбудсмена Ольги Штанниковой, обращения по этой ситуации в аппарат уполномоченного по права человека в Санкт-Петербурге не поступало. «Мы узнали о ней из СМИ, как и Общественная наблюдательная комиссия (ОНК)»,— заявила она «Интерфаксу»

Напомним, что Следственный комитет по Санкт-Петербургу инициировал доследственную проверку по факту публикаций в СМИ информации о возможном совершении пыток в отношении находящихся в СИЗО. Проверку проводит и УФСИН.