СКР проводит доследственную проверку по факту возможных пыток в СИЗО «Кресты-2»

Следственный комитет по Санкт-Петербургу инициировал доследственную проверку по факту публикаций в СМИ информации о возможном совершении пыток в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей в СИЗО «Кресты-2» в Колпинском районе. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) со стороны администрации указанного учреждения. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, ранее в интернете появилось заявление, в котором утверждается, что на территории СИЗО «Кресты-2» существуют камеры, в которых одни заключенные пытают других, выбивая показания и деньги.

“Ъ-СПб” писал, что по данному факту внутреннюю проверку проведет УФСИН. В Петербург направлена группа сотрудников центрального аппарата ведомства.